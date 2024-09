La falsa notizia di Giovanni Frajese sui medici vaccinatori pagati 3.500 euro al giorno

Sostiene di essere stato contattato per somministrare i vaccini anti Covid, ma non era vaccinato. Infatti, venne sospeso

Circola una breve clip che riprende una parte dell’intervista rilasciata da Giovanni Frajese a Red Ronnie. In un precedente articolo ci eravamo occupati delle sue dichiarazioni sulle fantomatiche cifre “ottenute” dagli ospedali per ogni paziente Covid ricoverato. In questo caso, Frajese afferma che ai medici veniva offerto un pagamento dai 2.000 ai 3.500 euro al giorno per somministrare i vaccini anti Covid. Si tratta di un’informazione falsa e priva di fondamento.

Per chi ha fretta

Le cifre fornite da Frajese non risultano fattibili.

Secondo la Legge di Bilancio per l’anno 2021, risultavano previste 80 euro lorde l’ora in libera professione per i medici vaccinatori.

Gli specializzandi percepivano fino a 40 euro lordi l’ora.

Per i medici di famiglia si prevedevano da 8 a 10 euro per ogni vaccinazione effettuata nel proprio ambulatorio.

Nel 2022 Giovanni Frajese venne sospeso in quanto non vaccinato.

Analisi

Ecco la trascrizione della clip:

Mi hanno contattato chiedendomi se ero interessato ad andare a vaccinare, diciamo negli hospice o nell’RSA, le persone. E mi dissero “Guarda, è una cosa estremamente favorevole perché ti diamo tra i 180 e i 200 euro a singolo paziente e in una giornata gli porti a casa 3.500 o 2.000 euro al giorno”. Ora immagina uno che prende di stipendio 2.000 – 2.500 al massimo 3.000 euro e gli proponi di prendersi lo stipendio che prendi in un mese al giorno e di poterlo fare per i prossimi 3 mesi. C’è gente che si è comprata gli appartamenti.

La clip in esame si conclude mostrando i vari video degli operatori sanitari mentre ballano, scene organizzate e pubblicate per dare un senso di positività in un periodo buio come quello pandemico e non per festeggiare un fantomatico guadagno.

Le somme indicate per legge per somministrare i vaccini

I dati riportati da Frajese sono ancora una volta scorretti, come abbiamo riscontrato in un precedente articolo sul costo relativo ai costi di ospedalizzazione dei pazienti Covid. Facciamo solo qualche esempio relativo al 2021.

Secondo il comma 464 della Legge di Bilancio per l’anno 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n.178. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), ai medici vaccinatori spettavano 80 euro lordi l’ora in libera professione.

Secondo quanto spiegato da Carlo Palermo, segretario nazionale dell ‘Anaao Assomed, l’associazione dei medici dirigenti ospedalieri si tratta di produttività aggiuntiva, c’era un limite: «Non possono superare mediamente le 10 ore settimanali». Secondo un calcolo su 4 settimane per 40 ore totali, la somma poteva aggirarsi intorno al 3200 euro lordi per un medico vaccinatore.

Nell’aprile 2021 si registravano i 40 euro lordi l’ora per gli specializzandi in medicina:

Gli specializzandi, solo su base volontaria (non è previsto, dunque, alcun obbligo), lavoreranno con incarichi di tipo professionale e con collaborazione coordinata e continuativa per un periodo massimo di 2 mesi, prorogabile, e con un compenso orario di 40 euro lordi omnicomprensivi di oneri fiscali e previdenziali. Si tratta, al netto, di circa 30 euro l’ora: e, considerando che potranno fare circa 15 ore alla settimana (per un massimo di 60 ore al mese), guadagneranno circa 1.800 euro al mese da aggiungere ai 1.650-1.700 che guadagnano già per le 38 ore di lavoro previste dal contratto.

I medici di famiglia, grazie a un accordo siglato dai sindacati di categoria con il Ministero della Salute a inizio 2021, percepivano da 8 a 10 euro per ogni vaccinazione effettuata nel proprio ambulatorio. Cifre non tanto lontane a precedenti campagne vaccinali contro la classica influenza.

Il medico sospeso perché non vaccinato

Le cifre risultano pubbliche secondo le leggi e le indicazioni a livello regionale. In ogni caso, non risulta possibile ottenere le cifre citate nella clip video da Frajese che, ricordiamo, non poteva effettuare alcuna vaccinazione. Infatti, quest’ultimo venne sospeso in quanto non vaccinato. Ricordiamo che nel corso della pandemia divenne un punto di riferimento dei contestatori dei vaccini (ne parliamo qui, qui e qui).

Conclusioni

Le somme percepite dai medici vaccinatori non corrispondono a quelle citate da Giovanni Frajese, estremamente esagerate rispetto a quelle previste per legge. Inoltre, racconta di aver ricevuto l’offerta di vaccinare i cittadini contro la Covid-19, ma risultava non vaccinato e pertanto sospeso.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Leggi anche: