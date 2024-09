Jude Law e l’animale più pericoloso: «Fascist Homo Sapiens» – Il video

L’animale più pericoloso? «Fascist Homo Sapiens». Parola dell’attore Jude Law che, ospite sul divano di Stephen Colbert nel programma “The Late Show”, risponde così al conduttore della CBS. «Sfortunatamente non sono una specie in via di estinzione. Stanno ritornando», precisa Colbert. Il video dell’attore inglese è diventato subito virale sui social e ha avuto milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti.

Ha detto proprio fascista.



Non nazista, ha detto fascista.



Perché quelli come Meloni, LaRussa, Giuli, Lollobrigida, Piantedosi, nel mondo si chiamano così.



In Italia si chiamano centrodestra.pic.twitter.com/fgaVGwIvcf

— IamV (@v_m_a_x_i_m_o) September 25, 2024

Jude Law ha parlato del suo ultimo film 2The Order”, presentato anche alla Biennale di Venezia, dove nei panni di un agente Fbi dopo aver avuto a che fare con il KKK e Cosa Nostra affronta un gruppo di suprematisti bianchi pronti a far cadere il governo americano. «Sentivamo di dover raccontare questa storia proprio oggi che i movimenti di estrema destra hanno ripreso vigore, è sempre interessante trovare un’opera del passato che dica qualcosa sul presente. E questo film è importante – ha dichiarato l’attore in un’intervista riportata su Movieplayer- perché ci mostra come la comunità e il senso di famiglia possono far sentire le persone al sicuro indipendentemente dall’ideologia che veicolano. E questo è pericoloso».

