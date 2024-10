Libano, l’esercito di Israele si scontra con Hezbollah a Odaisseh. Trump: «Colpite i siti nucleari in Iran»

La sfida tra Donald Trump e Kamala Harris è ormai al rush finale. Tra trenta giorni i cittadini americani dovranno scegliere il loro presidente: colei o colui che prenderà il posto di Joe Biden alla Casa Bianca. Domani The Donald torna, come aveva promesso, a Butler, teatro del suo primo tentato assassinio, insieme a Elon Musk. È la prima volta che i due salgono insieme sul palco per un comizio pre-elezione. Il patron di Tesla è uno dei maggiori sostenitori e, soprattutto, finanziatori della campagna di Trump. Chissà se riceverà qualcosa in cambio, un ruolo nell’Amministrazione (forse), qualora il tycoon dovesse vincere. Sull’altro fronte, quello democratico, per la vicepresidente scendono in campo due nomi d’eccezione: Barack Obama e Liz Cheney, che avrà il compito di convincere i repubblicani “no Trump” (come lei) a votare per una dem. «Non ho mai votato per un democratico. Ma quest’anno sono orgogliosa di votare per Kamala Harris», ha detto Cheney invitando tutti a non dimenticare quanto accaduto il 6 gennaio. Mentre il tour di 27 giorni del 44esimo presidente degli Stati Uniti è programmato intorno agli swing state.«Spetta a tutti noi lottare per l’America in cui crediamo e non commettere errori: sarà una battaglia», aveva detto sul palco di Chicago per ricordare a tutti quanto accaduto nel 2016, quando la vittoria di Hillary Clinton era stata data per scontata. Giovedì prossimo i tre saliranno sul palco di Pittsburgh, in Pennsylvania, Stato decisivo per l’elezione che – con i suoi 19 grandi elettori – potrebbe determinare l’esito. Le due campagne spingono sull’acceleratore a caccia di voti degli indecisi e degli indipendenti e si concentrano, appunto, sugli stati in bilico che hanno le chiavi per la Casa Bianca.