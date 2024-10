«Trump e Putin si sono parlati anche dopo il 2021». Ma il Cremlino smentisce il nuovo libro di Woodward

«L’Europa è di fronte a una lenta agonia». Viktor Orbán cita Mario Draghi nel suo intervento al Parlamento europeo sulle priorità della presidenza di turno dell’Ungheria al Consiglio Ue. «La situazione dell’Unione europea è molto più grave di qualsiasi altro momento della sua storia. In Ucraina, cioè in Europa, imperversa la guerra, e anche in Medio Oriente e Africa ci sono guerre con un rischio di escalation. La migrazione può portare al collasso Schengen e non siamo più competitivi», ha ammonito il premier ungherese da Strasburgo.

La protesta contro «l’autocrate» Orbán

L’Ungheria di Orbán ha raccolto lo scorso 1° luglio il testimone del Belgio per assumere la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, che il 1° gennaio 2025 cederà a sua volta alla Polonia. Fin da subito, le iniziative del governo ungherese sono state oggetto di polemiche e boicottaggi da parte di alcune istituzioni Ue. Un esempio? Il viaggio in solitaria di Orbán per incontrare Vladimir Putin e Xi Jinping a nome dell’Ue, ma senza che l’Ue gli avesse dato alcun mandato per farlo. Seguito da un incontro calorosissimo negli Usa con Donald Trump. Anche oggi, mercoledì 9 ottobre, il premier ungherese è stato accolto da fischi e proteste al Parlamento europeo. Un folto gruppo di eurodeputati di S&D, Verdi, Renew e Sinistra si è presentato in aula con magliette e cartelli con la scritta «Democrats against autocrats», ossia «Democratici contro gli autocrati».

La lotta all’immigrazione irregolare

Nel suo discorso alla plenaria di Strasburgo, Orbán ha rivendicato quanto fatto in questi primi tre mesi dalla presidenza ungherese, assicurando che il suo Paese «vuole essere un mediatore onesto» e avere un atteggiamento costruttivo. «Vogliamo avanzare proposte per garantire la sicurezza, la pace e la prosperità dell’Ue. Oggi sono qui per convincervi che l’Ue deve cambiare», ha detto Orbán rivolgendosi agli eurodeputati. Tra i punti su cui più ha insistito nel suo discorso c’è la lotta all’immigrazione irregolare, cavallo di battaglia delle destre europee. «Le frontiere europee vanno difese. Io vi prometto che senza creazione di hotspot esterni non potremo tutelare l’Ue dall’immigrazione clandestina. C’è solo una soluzione: possiamo fare entrare solo chi ha ricevuto l’autorizzazione previamente», ha precisato Orbán. Il premier ungherese ha attaccato poi le politiche verdi approvate da Bruxelles nel corso dell’ultima legislatura: «In virtù del Green Deal avremmo dovuto creare molti posti di lavoro, però la decarbonizzazione potrebbe portare alla riduzione della produzione economica e dell’occupazione».

La sinistra intona “Bella Ciao”

Al termine del discorso di Orbán in plenaria, gli eurodeputati della Sinistra hanno intonato a gran voce Bella Ciao, alzandosi in piedi e raccogliendo l’applauso di diversi colleghi. Dopo alcuni secondi, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha invitato gli eurodeputati a smettere di cantare, senza nascondere un certo fastidio. Domato con un paio di battute: «Ok, ok, non siamo all’Eurovision. Questa non è la Casa di Carta. Portiamo rispetto alla dignità di quest’Aula». E lo show è terminato.

In copertina: Il premier ungherese Viktor Orbán durante una conferenza stampa a Strasburgo, 8 ottobre 2024 (EPA/Christophe Petit Tesson)

Video di copertina: X/Manon Aubry