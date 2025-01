Cosenza, 30enne lascia il fidanzato e lo denuncia. Lui la sequestra in un sottoscala: arrestato

La madre della giovane aveva presentato una denuncia per la scomparsa della figlia. Il ritrovamento in un vano sottotetto all'interno dell'abitazione dell'uomo

Sequestro di persona e atti persecutori. Sono le accuse comminate a un 55enne, ora in carcere, per aver sequestrato una ragazza di 30 anni dopo che quest’ultima aveva deciso di interrompere la relazione con lui e denunciarlo per condotte persecutorie. È accaduto a Luzzi, in provincia di Cosenza. La vicenda è iniziata il 7 gennaio scorso, quando ai carabinieri di Montalto Uffugo si è presentata la madre della giovane di origini polacche per denunciare la scomparsa della figlia. In quell’occasione, la donna ha parlato con le forze dell’ordine anche della relazione che la trentenne aveva avuto, fino a pochi giorni prima, con il 55enne.

Il ritrovamento in un vano sottotetto inaccessibile

Sulla base di un rapido scambio informativo tra i presidi territoriale dell’Arma interessati del caso, i carabinieri sono andati a casa dell’uomo, a Luzzi, dove hanno trovato la ragazza rinchiusa in un vano sottotetto, posto a circa sette metri di altezza, inaccessibile se non mediante l’utilizzo di una scala rimovibile. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, alla trentenne erano state somministrate delle pillole, la cui composizioni risulta in corso di accertamento, e le era stato sottratto il telefono cellulare. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato portato nella Casa circondariale di Cosenza e si trova attualmente in attesa del giudizio di convalida.