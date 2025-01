Bimbo di 2 anni si chiude in casa con la sorellina neonata, fumo dai fornelli in cucina: l’intervento dei carabinieri – Il video

La chiamata al 112 da Travagliato, a Brescia, dove una mamma è rimasta accidentalmente fuori casa senza possibilità di rientrare

Una donna è rimasta accidentalmente chiusa fuori casa mentre il figlio di 2 anni e la secondogenita neonata erano all’interno di una abitazione a Travagliato, nel Bresciano. La mamma era uscita rapidamente a buttare la spazzatura nei bidoni in giardino quando il bambino ha inavvertitamente girato la chiave della porta a vetri di fatto chiudendosi dentro, senza possibilità per la madre di tornare indietro. La situazione si è fatta presto pericolosa perché la momento dell’incidente la donna stava cucinando la cena, e aveva quindi pentole e padelle sul fuoco. La donna ha subito chiamato il numero unico per le emergenze, e alla segnalazione hanno risposto i carabinieri. I militari non potevano rompere il vetro dell’ingresso dal giardino, perché il bimbo incuriosito non si muoveva dalla porta a vetri né riusciva a rigirare la chiave nella toppa. Nella stanza intanto continuava ad aumentare il fumo a causa del cibo che si stava bruciando sui fornelli, finché i carabinieri non sono entrati forzando la porta del garage.