Rifanno l’asfalto per Mattarella, coprono pure i tombini. L’ultimo disastro ad Agrigento: ora servono i metal detector – Il video

Nella Capitale della Cultura sono stati presi alla sprovvista per la visita del Capo dello Stato. Un evento in realtà previsto da tempo. Eppure le strade sono state riasfaltate il giorno prima, con una certa fretta

Servono i metal detector per ritrovare i tombini ad Agrigento, dopo che gli operai sono stati costretti ad asfaltare le strade in poche ore alla vigilia dell’arrivo di Sergio Mattarella. Non che la visita del presidente della Repubblica alla Capitale della cultura non fosse prevista da tempo. Ma tant’è, a due giorni dall’arrivo del Capo dello Stato, operai e mezzi si sono precipitati per stendere l’asfalto almeno lungo il tratto attraversato dall’ospite d’onore. Poco male se sotto l’asfalto siano pure finiti i tombini, come mostrano le immagini de La Sicilia con buona pace dei residenti che hanno lamentato anche problemi con la fornitura idrica. Il tutto costato ben mezzo milione stanziato dalla Regione Siciliana. Soldi su cui il Codacons ha già presentato il suo puntualissimo esposto alla Corte dei Conti, per sospetto danno erariale.