Le parole del presidente USA prima di partire per il North Carolina e la California

«Concederete un break all’Italia sui dazi?. Meloni mi piace molto, vediamo cosa succede!». Così Donald Trump ha risposto alla domanda di una reporter italiana che gli chiedeva della premier Giorgia Meloni. Trump ha risposto a una domanda di Mediaset prima di salire sull’elicottero su cui è stato trasportato all’ Air Force One per volare in North Carolina e California.