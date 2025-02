Rose Villain è diventata imprenditrice come papà Franco (Tucano). Con il marito società musicale. Un nuovo socio nel business del make-up

A gennaio aumento di capitale della sua Good Villain fondata con la influencer Francesca Maria Froio per fare entrare Tommaso Giannini nella vendita di lucidalabbra, e prodotti di bellezza

Proprio alla vigilia del Festival di Sanremo il 25 gennaio scorso Rosa Luini, più conosciuta con il nome d’arte Rose Villain, ha varcato la porta dello studio del notaio milanese Alice Carlotta Linares. Con lei l’amica Francesca Maria Froio, influencer del make-up. Poco dopo ha bussato alla porta dello studio notarile Tommaso Giannini, presidente della società Good vibration srl, società che gestisce o ha gestito i diritti di immagine di molti personaggi pubblici: nel suo portafoglio può vantare Elodie, Alice Campello in Morata, Paola Turani, Luca Gervasi e la stessa Rose Villain. I tre hanno siglato un’alleanza societaria per quello che sta diventando il secondo lavoro della cantante dai capelli azzurri: la produzione e vendita di alcuni prodotti del make-up.

Il lucidalabbra, il blush e la matita da labbra della Good Villain srl

Il nuovo business della cantante è contenuto in una società, la Good Villain srl, costituita il 12 luglio 2023 con quote paritarie (50% a testa) con l’amica Froio. Quell’anno però la società è restata inattiva movimentando appena 894 euro che sono poi il risultato della perdita di bilancio. In realtà solo nel 2024 ha iniziato a commercializzare i suoi prodotti, anche se già a dicembre era chiaro ci fosse bisogno per lo sviluppo del business di un nuovo socio di minoranza (avrà circa il 5%), identificato appunto nel Giannini. Già sui social della Villain e della Froio però da qualche mese venivano pubblicizzati i primi tre prodotti da make-up messi in vendita on line sul sito Internet della Good Villain. Si tratta di un lucidalabbra da 22 euro (The Lip glow), di una matita da labbra da 18 euro (The overliner) e di un blush da 25 euro (The moon blush).

Rose adesso si gestirà anche i diritti canori con il marito Andrea Ferrara (in arte Sixpm)

La Villain, che deve avere ereditato una certa passione per l’editoria dal padre, Franco Luini, fondatore del marchio Lucano, ha deciso di gestire in proprio anche parte del suo principale business, quello della produzione musicale. Con il marito Andrea Ferrara, chitarrista e produttore musicale anche lui più noto con il nome d’arte Sixpm, Rose ha costituito nel dicembre 2023 la Cash & Carter srl, società che nell’oggetto sociale ha la consulenza in campo musicale oltre alle edizioni musicali e discografiche. Anche qui l’attività è iniziata solo nella seconda parte del 2024, dopo che è stata presa in leasing una sede a Milano con un contratto partito lo scorso primo luglio. Non ci sono visto il breve tempo trascorso nemmeno qui dati finanziari sull’andamento del business. E sembra evidente che su entrambi i fronti le risposte sul successo o meno della Villain imprenditrice arriveranno in questo 2025. In cui potrebbe aiutare di sicuro un buon festival di Sanremo.