Frosinone, bimba di 7 anni va a scuola da sola: «La mamma dorme sul pavimento». Il marito corre a casa e la trova a terra senza vita

La vittima è una donna di 41 anni. A nulla è servito l'intervento dei soccorritori del 118

«Sono venuta da sola perché mamma è a terra e dorme». È con queste parole che una bambina di 7 anni ha spiegato agli insegnanti perché fosse arrivata a scuola da sola a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Quando hanno notato che non c’erano genitori presenti, le maestre si sono allarmate. In un primo momento, hanno provato a chiamare a casa della piccola, ma nessuno rispondeva. A quel punto, hanno chiamato il padre, che si è precipitato a casa e ha trovato la moglie morta sul pavimento. La vittima è una donna di 41 anni. Il marito era tornato proprio oggi a lavorare in uno stabilimento dell’indotto di Stellantis dopo un mese di cassa integrazione. Poco dopo essere arrivato in fabbrica, è stato costretto a tornare a casa in fretta e furia. Il personale del 118, chiamato dall’uomo, si è limitato a constatare il decesso e ha confermato che si è trattato di una morte naturale.

Foto copertina: Dreamstime/Olha Romaniuk