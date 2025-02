Roma, dieci colpi esplosi contro la banda di ladri. Ora il vigilante della Cassia è accusato di tentato omicidio

L'uomo è intervenuto per sventare un furto a casa della vicina di casa. Ha colpito uno dei membri della banda, ferendolo gravemente

Il vigilante che ieri sera ha sparato ferendo gravemente uno dei ladri entrati nella casa della vicina, in via Cassia a Roma, è ora indagato per tentato omicidio. La guardia giurata, in base a quanto ricostruito fino ad ora, avrebbe esploso una serie di colpi, una decina. Uno dei proiettili ha raggiunto alla testa un 24enne cittadino di origini romene, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Filippo Neri. La banda si era arrampicata dal balcone ed era entrata nella casa al primo piano del comprensorio dove abitava l’uomo in cerca di soldi, gioielli e argenteria.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito da Repubblica i ladri stavano cercando di smurare una cassaforte presente in casa, tenendo in ostaggio la proprietaria. I forti rumori hanno attirato la guardia giurata che in quel momento stava rientrando da lavoro. L’uomo così ha provato a bussare alla porta della vicina. Alcuni, davanti al fatto che erano stati scoperti, decidono di scappare dal balcone. Il vigilantes però fa il giro del palazzo, forse intenzionato a bloccare i ladri. Spara alcuni colpi in aria, due ladri scappano via in auto con un complice, altri due corrono via a piedi. Non è chiaro se ci sia stata o meno una colluttazione, riporta il quotidiano. Quello che è certo che uno dei colpi esplosi verso il gruppo ha colpito alla testa uno dei membri della banda, un 24enne romeno con precedenti penali, ferendolo gravemente. I militari del nucleo investigativo e della compagnia Trionfale hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere del comprensorio. Si vaglia anche il circuito di video sorveglianza di un’azienda di vigilanza privata, che fino a due mesi fa aveva sede al piano terra della palazzina sette, in via Cassia 1004, dove i ladri hanno colpito.