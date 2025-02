India, Ed Sheeran bloccato durante un esibizione in strada a Bangalore. Il poliziotto strappa il microfono alla popstar – Il video

L'artista si trova nel paese con il suo tour Mathematics. Voleva sorprendere i fan ma è stato fermato

Ed Sheeran è stato fermata domenica a Bangalore, mentre si esibiva per strada, nella popolare zona di Church Street. La popstar non aveva il permesso di esibirsi e la sua performance, a sorpresa, avrebbe creato assembramenti e problemi al traffico. L’artista si trova in India con il suo tour Mathematics. Sui social sostiene di aver ricevuto regolarmente l’autorizzazione. «Era tutto pianificato da tempo, la mia esibizione in strada in quel punto preciso non è stata una decisione improvvisa», dichiara. E ha invitato poi tutti i presenti al concerto per strada all’esibizione serale, dove ha stupito il pubblico interpretando due hit in Telogu, la lingua locale, assieme alla cantante Shilpa Rao. Sui social intanto è diventato virale il video dell’agente di polizia che gli strappa il microfono di mano.