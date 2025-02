Federica Brignone da leggenda, oro al mondiale nel Gigante. Il trionfo 28 anni dopo Compagnoni

Un trionfo fin dalla prima manche per l'atleta azzurra, che diventa la seconda nella storia a laurearsi campionessa iridata di specialità

Federica Brignone trionfa nello slalom gigante di Saalbach, in Austria, e conquista così l’oro iridato nella disciplina. La sciatrice azzurra, protagonista di una stagione straordinaria che la vede al primo posto della classifica generale della Coppa del Mondo e che ha già raccolto un argento nel SuperG mondiale, ha dominato la gara fin dalla prima manche. Vincendo con un divario di 90 centesimi sulla neozelandese Alice Robinson e di addirittura oltre 2 secondi e mezzo sull’americana Paula Moltzan. Brignone diventa così la seconda atleta italiana a trionfare in quella specialità dopo Deborah Compagnoni

La felicità di Brignone: «Fatico a realizzare, questo oro l’ho cercato da sempre»

All’arrivo la 34enne milanese, che proprio da Compagnoni ha ereditato lo skiman (colui che prepara l’attrezzatura allo sciatore), non ha nascosto la sua gioia: «Faccio fatica ancora a realizzare, ma oggi ero tranquilla e la neve mi piaceva». Una vittoria non certo a sorpresa, soprattutto dopo una prima manche in cui la sciatrice aveva già fatto il vuoto dietro di sé: «Sapevo di avere un bel vantaggio, ma nulla è scontato. L’oro in gigante è qualcosa che cercavo da sempre: da stamattina ho solo pensato a sciare. Fisicamente mentalmente sto benissimo». E poi ha aggiunto, commentando la sua quinta medaglia iridata: «È strano partecipare a una rassegna iridata con questo stato d’animo, non rilassata ma concentrata».