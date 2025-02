Federica Brignone argento mondiale nel SuperG, beffata per un soffio da Venier. Quinta Sofia Goggia

Trionfo in casa per l'austriaca Stephanie Venier. Sfiora il podio Sofia Goggia, con un tempo vicino al terzo posto

La sciatrice azzurra Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’argento nel SuperG ai Mondiali di Saalbach, chiudendo con il tempo di 1:20.57. L’oro è andato all’austriaca Stephanie Venier, che si è imposta con 1:20.47. Bronzo a pari merito per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e la statunitense Laurence Macuga, entrambe a 1:20.71. Sofia Goggia ha sfiorato il podio, arrivando quinta con 1:20.77.

Brignone: «Tutti si aspettavano qualcosa, me compresa»

Quella conquistata oggi è la quarta medaglia mondiale per la 34enne milanese a 14 anni dai primi successi a Garmisch, in Baviera. «Fare bene in un grande evento del nostro sport è speciale – ha detto a Rai Sport Federica Brignone – Sono orgogliosa, sicuramente non era un SuperG nelle mie corde. Mi sono detta di aprire il gas. Non c’era una curva che chiudeva, serviva velocità. È una bella emozione. Sentivo parecchia pressione, tutti si aspettavano qualcosa da me e anche io mi aspettavo di fare qualcosa di grande. Sono contenta della mia manche, ho fatto qualche sbavatura, ma è andata bene. Sono felice e ringrazio il mio team»