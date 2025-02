Il dramma di Andrea Palermo: «Mia figlia è stata portata via dalla madre quando aveva 3 anni. Non la vedo dal 2014, vorrei riabbracciarla»

L'appello dell'imprenditore milanese: «Non c'è nessuna traccia di Matilde, dopo tutto questo tempo temo il peggio»

Sono passati più di dieci anni dall’ultima volta in cui Andrea Palermo ha visto sua figlia Matilde. Era l’estate del 2014 e la piccola aveva appena tre anni. Oggi ne ha quasi quattordici ma lui non ha idea di che fine abbia fatto. Sa solo che quel giorno di oltre dieci anni fa è scomparsa all’improvviso insieme alla madre: «Purtroppo di Matilde non c’è alcuna traccia, nemmeno in un registro scolastico o in qualche ospedale per un’eventuale cura. Lo stesso si può dire per la madre. Sembrano sparite nel nulla», racconta a Repubblica l’uomo, un imprenditore di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.

Dieci anni di indagini

Nelle ricerche della piccola Matilde e di sua madre, Carlotta Morri, è impegnata anche l’Interpol. Ma resta il fatto che in oltre dieci anni non si è riusciti a scoprire praticamente nulla. «Dopo così tanto tempo comincio a temere il peggio», spiega Palermo. Il sospetto principale è che la donna sia stata aiutata da qualcuno a cambiare identità per sé e per la figlia, così da scomparire nel nulla senza destare sospetti o lasciare tracce. «Sono in corso accertamenti per favoreggiamento. Ci sono elementi che indicano che la madre di Matilde è stata coperta da più fronti e a breve ci aspettiamo delle novità importanti», spiega a Repubblica Valentina Marchesi, avvocata di Andrea Palermo.

L’incontro e le false accuse di violenza

Tutto inizia nel 2010, quando Andrea Palermo conosce Carlotta Morri in un locale a Milano. I due iniziano a frequentarsi e la donna resta incinta quasi subito. Pochi mesi dopo la nascita di Matilde, i genitori si lasciano e le cose iniziano a complicarsi. Andrea Palermo viene denunciato dall’ex compagna per violenze domestiche e maltrattamenti. Per i giudici, però, la donna si è inventata tutto: le accuse vengono archiviate e Carlotta Morri viene condannata per calunnia.

La doppia scomparsa

Nel 2012 i due ex litigano di nuovo e la donna scompare, facendo perdere le tracce di sé e della figlia per quasi due anni. Un comportamento che le costa una condanna per sottrazione di minore. Nel 2014 Morri viene rintracciata a Bologna e costretta a portare la figlia a un incontro col padre. È quella l’ultima volta in cui l’uomo ha visto la ex e la figlia. «Non posso accettare questa ingiustizia. Perché voglio ancora sperare di poter riabbracciare mia figlia», dice ancora l’uomo, la cui storia è finita anche nei radar della trasmissione Rai Chi l’ha visto, che si occupa proprio di persone scomparse.