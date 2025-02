La nonna fa il palo per il furto, la tecnica col nipote di 3 anni nel carrello. E il padre saccheggia il negozio

La tecnica tanto semplice quanto efficace della famigliola di Catania per rubare in un negozio. Bottino da 500 euro in due colpi, in meno di 24 ore

Due furti in meno di 24 ore per una nonna di Catania, che aveva come complice chissà quanto consapevole il nipotino di tre anni, oltre che il figlio di 20, padre del bambino. La donna di 50 anni e il ventenne hanno preso di mira un negozio di casalinghi nel centro commerciale «Porte di Catania», nel quartiere Librino. Il bottino alla fine è stato di circa 500 euro, tra smerigliatrici e trapani. Come è emerso dalle telecamere di sicurezza, la famiglia entrava in azione nel primo passaggio dal negozio. Per un secondo colpo, il 20enne si faceva aiutare da un complice di 28 anni.

La tecnica usata dalla nonnina e suo figlio era tanto semplice quanto efficace. La donna è stata vista entrare assieme al nipotino di tre anni con un carrello per la spesa. All’interno c’era una scatola vuota molto grande, come quelle per televisori. Dopo aver girovagato per gli scaffali, fingendosi interessata ad acquistare qualcosa, la donna teneva sotto controllo il carrello, dove c’era anche il nipotino. Intanto il figlio prelevava gli attrezzi da lavoro che piazzava nella scatola e poi insieme uscivano dal negozio. Il giorno dopo il 20enne si è presentato con un amico, convinto di poter rubare altri attrezzi. Stavolta la tecnica era ancora più banale: indossando con cappotto grande, il ragazzo nascondeva gli attrezzi nelle tasche.

Ma già dopo il primo colpo, il titolare del negozio si era accorto di diversi attrezzi mancanti, mentre rimetteva in ordine la merce a fine giornata. Segnalato il fatto alla polizia, è bastato guardare i filmati delle ultime ore per scovare la famigliola di rapinatori e risalire alle loro identità: la nonna e il figlio sono stati denunciati per furto aggravato.