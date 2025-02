La guerra con le spie Putin contro l’Occidente: «Una nuova squadra di 007 già attiva per attacchi segreti». La rivelazione del Wall Street Journal

Il Cremlino avrebbe dato vita a un nuovo dipartimento speciale di intelligence dopo l'invasione russa in Ucraina. I sospetti dietro sabotaggi e missioni speciali

C’è una nuova unità oscura e misteriosa dei servizi segreti russi che starebbe prendendo di mira i Paesi occidentali con attacchi in Europa e non solo. Lo rivela un’inchiesta del Wall Street Journal, che cita tra le proprie fonti dirigenti dell’intelligence occidentale ma anche di quella russa. Le operazioni in questione sarebbero portate avanti dal Dipartimento delle missioni speciali, già noto ai servizi segreti occidentali con l’acronimo Ssd, che ha sede nel quartier generale degli 007 a Mosca.

Il nuovo dipartimento Ssd

Tra le operazioni già messe a segno dall’unità speciale, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, ci sono tentativi di omicidio, per esempio quello del direttore generale di un’azienda tedesca di armi, azioni di sabotaggi e installazioni di dispositivi incendiari piazzati su aerei del colosso delle spedizioni Dhl. Le fonti consultate dal Wsj hanno rivelato che il nuovo dipartimento d’intelligence del Cremlino è stato istituito nel 2023, in risposta al massiccio invio di armi al governo ucraino da parte dei governi occidentali.

I due uomini al vertice dell’unità speciale

L’Ssd, continua la ricostruzione del giornale americano, si avvale del lavoro di alcuni veterani degli 007 russi. Il dipartimento avrebbe infatti assorbito alcuni poteri dall’Fsb, il più grande servizio di intelligence russo, e dell’Unità 29155, la stessa sospettata di aver pianificato l’avvelenamento nel 2018 dell’agente russo Sergei Skripal nel Regno Unito. Il dipartimento, inoltre, gestisce un centro operativo speciale d’élite, noto come «Senezh», dove il governo russo addestra alcune delle sue forze speciali. A supervisionare tutte le operazioni sono due uomini: il colonnello generale Andrey Vladimirovich Averyanov e il suo vice, il tenente generale Ivan Sergeevich Kasianenko.

Foto copertina: EPA/Maxim Shipenkov