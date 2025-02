Sinner può perdere il primo posto nel ranking Atp? Quali tornei salta, i punti tolti e gli avversari pronti a superarlo

Con lo stop di tre mesi, il tennista azzurro salta diversi tornei importanti per il punteggio Atp. Com'è la situazione in classifica e quante possibilità ci sono che possa essere superato

A quale prezzo Jannik Sinner ha stretto il patto con la Wada per il caso clostebol? Il tennista azzurro non potrà tornare in campo fino a maggio, quando sono in programma gli Internazionali di Roma. Nel frattempo potrebbe perdere la prima posizione nel ranking Atp? Sono diversi i tornei che Sinner dovrà saltare. E la concorrenza in classifica non manca, dal tedesco Alexander Zverev allo spagnolo Carlos Alcaraz.

I tornei che Sinner dovrà saltare

Nel corso dei tre mesi di stop, Sinner non potrà partecipare a Indian Wells, che si gioca in California dal 2 al 16 marzo. Torneo che era già costato 400 punti, tolti dopo la prima sentenza dello scorso agosto. Il tennista azzurro salterà anche il Miami Open, dal 16 al 30 marzo. Assenza che costerà a Sinner 1000 punti. Salterà anche i Monte Carlo Masters, in programma dal 7 al 14 aprile 2025 e perderà 400 punti. Potrà seguire solo dagli spalti o in Tv l’Atp di Madrid, dal 21 al 4 maggio. Torneo che costa così 200 punti. In tutto Sinner perderà per questo stop 1.600 punti.

Sinner può essere superato in classifica?

Sinner è ad oggi a 11.330 punti. Al tedesco Zverev, oggi a 8.135 al secondo posto, servono 2.550 punti per superare Sinner nel ranking Atp. Dovrebbe così vincere almeno due Masters 1000 su quattro in programma. O conquistare almeno un titolo e due finali. Ancora più in salita la strada per Alcaraz, numero 3, al quale servono 3.700 punti per superare l’altoatesino. Una bella impresa, ma tutt’altro che probabile.