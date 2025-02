Ucraina, l’Europa prepara la risposta alla trattativa tra Usa e Russia. Macron annuncia il vertice d’emergenza domani a Parigi. Chi ci sarà

L'Ucraina schiacciata tra Usa e Russia e l'Europa è in secondo piano. In arrivo una controproposta?

Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato una riunione d’emergenza dei leader europei. L’obiettivo è organizzare una risposta comune al piano di pace per l’Ucraina del presidente degli Usa Donald Trump. Interloquendo direttamente con Mosca, l’inquilino della Casa Bianca e i membri della sua amministrazione stanno intavolando dei negoziati che attualmente lasciano l’Ucraina e l’Europa in secondo piano. La frattura tra Kiev e l’asse Washington Mosca sembra ancor più ampia in seguito alle parole di Volodymyr Zelensky, contattato solo successivamente dal leader statunitense. Il presidente dell’Ucraina ha dichiarato ieri di non essere disposto ad accettare accordi alle sue spalle, e di non voler concedere agli Usa lo sfruttamento delle terre rare ucraine che Trump pretende in cambio degli aiuti elargiti da Washington fino a questo momento.

Chi andrà al vertice di Parigi sull’Ucraina

Guardando alla prospettiva di una pace che non prevede la riassegnazione dei territori conquistati dalla Russia né l’ingresso nella Nato, ieri il leader di Kiev ha lanciato un grido d’aiuto all’Europa: l’alternativa a Bruxelles è Mosca, ha avvertito Zelensky. A poco più di 24 ore di distanza, la risposta dell’Europa prende forma dopo le anticipazioni. Ad annunciare ufficialmente l’incontro di Parigi è stato il ministro degli esteri della Francia: Jean-Noel Barrot. L’invito è aperto «ai capi di Stato e di governo» dei «principali Paesi europei». «È una riunione di lavoro – ha aggiunto Barrot – non bisogna drammatizzare questo tipo di riunioni. Sono molto frequenti». Fonti diplomatiche vicine al dossier, citate dall’Ansa, rendono noto che l’Italia parteciperà. Prevista anche la presenza di Danimarca, Germania, Polonia e Regno Unito.

Gli attacchi russi su Mykolaiv

Nel frattempo, non si arrestano gli attacchi russi sull’Ucraina. Kiev ha comunicato di aver respinto 95 dei 143 droni russi che si sono abbattuti su Mykolaiv. Segnale, secondo Zelensky, che la Russia non sarebbe veramente intenzionata a intavolare una pace. «Oggi più di centomila persone a Mykolaiv sono rimaste senza riscaldamento a causa di un attacco russo con droni alle infrastrutture critiche della città. Una normale città ucraina, normali infrastrutture civili. Questo non ha nulla a che vedere con i combattimenti e la situazione al fronte, dimostra ancora una volta che i russi stanno combattendo contro il nostro popolo, contro la vita in Ucraina. E combattono con cattiveria, senza allentare la pressione. Non è questo che fanno coloro che vogliono davvero che la pace venga ristabilita e si preparano ai negoziati».