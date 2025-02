La bufala del murales di Denver che avrebbe predetto la pandemia Covid-19 nel 1994

Non è un murales, non si trova a Denver e non risale al 1994

Tornano in circolazione alcune condivisioni che mostrano un particolare di uno dei murales di Denver, negli Stati Uniti. Quello in oggetto risalirebbe al 1994 – secondo la narrazione complottista -, raffigura tanti bambini con le mascherine. La narrazione quindi suggerisce che la pandemia di Covid-19 sia stata una messa in scena pianificata da tempo. Ce ne eravamo già occupati in una analisi precedente. Vediamo allora qual è il contesto reale dell’opera.

Per chi ha fretta:

Secondo le condivisioni un murales di Denver realizzato nel 1994 avrebbe previsto la pandemia di Covid-19.

Non è un murales né si trova nell’aeroporto di Denver.

L’opera risale al 2020.

Analisi

La condivisione del murale di Denver si presenta nel seguente modo:

Denver International Airport

Murales

Realizzato nel 94

Tutto ben orchestrato…

…tutti complici…

Cosa rappresenta davvero il murales di Denver

All’origine della narrazione complottista sul murales c’è una condivisione dell’utente Dawn Michael (@SexCounseling). È vero che l’aeroporto di Denver ospita dei murales che hanno ispirato teorie del complotto. Si ritiene che si tratti di una base segreta degli Illuminati. Per maggiori approfondimenti trovate un podcast di Massimo Polidoro in merito. Ma l’opera in oggetto non è un murales di Denver, né risale al 1994.

Perché l’opera è stata fatta su carta. Ecco la foto dell’autore, il filippino Christian Joy Trinidad, pubblicata nel suo profilo Facebook il 16 marzo 2020. La troviamo pubblicata per la prima volta il 25 febbraio 2020:

Conclusioni

Il murales che avrebbe previsto la pandemia di Covid-19 non è un murales, non si trova nell’aeroporto di Denver e risale al 2020, realizzato proprio durante la pandemia.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.