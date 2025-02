La furia di Meloni per la condanna di Delmastro: «Sentenza sconcertante, il pm aveva chiesto l’assoluzione»

La premier avvelenata contro la procura di Roma che ha condannato a 8 mesi il suo sottosegretario: «E lui resta al suo posto»

Giorgia Meloni è «sconcertata» per la sentenza con la quale il suo sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato condannato a 8 mesi di reclusione per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. Lo ha detto la premier in serata in una nuova, dura dichiarazione contro i magistrati, in questo caso quelli della procura di Roma che hanno firmato la sentenza di primo grado. Per Delmastro, ricorda avvelenata Meloni, «il pubblico ministero aveva inizialmente richiesto l’archiviazione e successivamente l’assoluzione. Mi chiedo – segue il ragionamento della premier – se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione». La conclusione politica, in ogni caso, per Meloni è già chiara: «Il sottosegretario Delmastro rimane al suo posto».

In copertina: Giorgia Meloni e Andrea Delmastro a una cerimonia ufficiale a Roma – 22 marzo 2023 (ANSA/FABIO FRUSTACI)