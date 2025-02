Le Birkenstock si possono copiare, la sentenza in Germania contro il colosso dei sandali: «Non sono opere d’arte»

Dopo un lungo procedimento legale, il massimo tribunale civile in Germania ha escluso la possibilità di copyright alle celebri calzature. Ma l'azienda promette battaglie in altri Paesi, tra cui l'Italia

Copiare e imitare i sandali Birkenstock non è reato, semplicemente perché non si tratta di «opere d’arte». È quanto ha stabilito la Corte federale di giustizia tedesca, giudice ultimo per le questioni civili in Germania, respingendo in ultimo grado la causa dell’azienda contro i numerosissimi imitatori. Secondo i giudici di Karlsruhe, vicino a Stoccarda, per le Birkenstock non può valere il diritto d’autore né il copyright esclusivo «perché non si tratta di opere d’arte», a cui possa essere applicata una qualunque forma di protezione dai tentativi di plagio.

Il ricorso dell’azienda e la sentenza della Corte

Il celebre marchio di sandali aveva intentato una causa a Colonia per cercare di ottenere il ritiro dal mercato di tutta una serie di produttori che, secondo l’azienda, imitavano spudoratamente la calzatura in pelle e sughero. Il tribunale della città tedesca aveva dato ragione alla Birkenstock, dichiarando i prodotti «coperti da diritto d’autore» e condannando gli imitatori. Sia la Corte d’appello che la Corte federale hanno però ribaltato la sentenza di primo grado, negando di fatto che i sandali fossero un’«opera di ingegno» degni di essere protetti da copyright.

Birkenstock e la promessa di altre battaglie legali

La sentenza, però, ha valore solamente in Germania. Anzi la stessa azienda, consapevole che di Paese in Paese cambino – e non di poco – le norme sul diritto d’autore, ha già annunciato di voler procedere per vie legali anche in Italia, Francia e Olanda. E anche di voler ricorrere alla Corte di giustizia dell’unione europea per far tutelare il proprio prodotto.