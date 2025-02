Le due borseggiatrici della Stazione Centrale di Milano arrestate, rimesse in libertà e sparite dopo due giorni

Il tribunale del riesame le ha rimesse in libertà. E una ha manomesso il braccialetto elettronico

Due borseggiatrici che avevano rubato mille euro a una turista cinese in Stazione Centrale a Milano sono già libere. Le due avevano sfilato il portafoglio alla turista, avevano tolto i soldi e gliel’avevano rimesso in borsa insieme a una terza complice poi dileguatasi. Ma la donna le ha fatte arrestate. A causa dei precedenti analoghi il giudice delle indagini preliminari Cristian Mariani, su richiesta del pubblico ministero Rosario Ferracane, aveva deciso il carcere per entrambe. La seconda, che era incinta, avrebbe dovuto adire a un Icam-Istituto a custodia attenuata per le donne incinte o madri con prole sotto i 6 anni.

Ma la difesa ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame. E i giudici, fa sapere oggi il Corriere Milano, hanno rimesso in libertà prima una delle due, che è subito sparita. Per l’altra avevano decretato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nel campo rom di Spinaceto a Roma. La donna avrebbe dovuto raggiungerlo senza scorta. Ma intanto lei è sparita, lasciandosi alle spalle il braccialetto (in realtà cavigliera) da cui è riuscita a liberarsi.