Perù, crolla il tetto di un centro commerciale a Trujillo: 3 morti e 29 feriti – Il video

Almeno tre persone sono morte e 29 sono rimaste ferite in Perù per il crollo di una parte del tetto di un centro commerciale a Trujillo, la terza città per popolazione del paese. Il ministero dell’Interno ha spiegato in un breve comunicato su X che ci sono tre morti finora. Più di 200 poliziotti e vigili del fuoco stanno facendo ricerche per trovare le persone intrappolate tra le macerie. Dei 29 feriti, sei sono in gravi condizioni.