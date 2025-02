Scomparsa 15enne a Lucca, l’appello del padre e del sindaco Pardini: «Chiunque abbia notizie ci avverta»

Si chiama Gaia Celoni, indossa dei jeans stretti blu, un piumino nero e delle scarpe sportive. Da sabato 22 febbraio non si hanno più notizie della giovane

Una 15enne, Gaia Celoni, è scomparsa ieri sera – sabato 22 febbraio – nel centro di Lucca, in Toscana. Dalle 20:30 non si hanno più notizie della giovane e sui social si stanno moltiplicando gli appelli per fornire informazioni utili alle ricerche. «Dalle 21:30 di ieri sera mia figlia non si trova più. Era in città a Lucca, ad oggi ancora nessuna notizia. Sono un papà disperato», scrive Fabio Celoni su Facebook. Tra gli appelli anche quello del sindaco Mario Pardini, sia attraverso il proprio profilo social che sulla pagina istituzionale del Comune: «Da ieri sera, sabato 22 febbraio, alle ore 20:30 è scomparsa nel centro di Lucca questa ragazza: si chiama Gaia Celoni, ha 15 anni, indossa dei jeans stretti blu, un piumino nero con cappuccio e delle scarpe sportive bianche. Ha occhi chiari, lunghi capelli rossi e ricci. Nell’esprimere vicinanza alla famiglia in queste ore di apprensione, il nostro appello per chiunque avesse notizia di Gaia è di avvertire immediatamente le forze dell’ordine, che stanno cercando la ragazza», si legge sui social. Attorno alle 20.30 la giovane – scrive il Corriere della Sera – è stata accompagnata dalla madre a Porta San Pietro dove – secondo quanto detto da Gaia ai genitori -, avrebbe dovuto incontrarsi con un’amica. Da qua in poi, però, della giovane si sono perse le tracce e il cellulare risulta spento. In queste ore i militari stanno ascoltando chi avrebbe effettivamente visto la ragazza ieri sera prima di scomparire, per cercare di ricostruire quanto accaduto.