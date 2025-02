Violenze nella Rsa Sacro Cuore di Dizzasco, sette arresti

I carabinieri e i riscontri dalle intercettazioni audio e video

Violenze sistematiche in una Rsa. E umiliazioni fisiche e psichiche nei confronti degli ospiti. Per questo oggi i carabinieri di Como hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti dipendenti e collaboratori della Rsa ‘Sacro Cuore’ di Dizzasco. Due persone sono in carcere e cinque sono ai domiciliari. L’accusa è di maltrattamenti in concorso. L’ordinanza parla di percosse, ingiurie, denigrazioni. L’inchiesta ha preso avvio lo scorso agosto dopo una denuncia presentata alla stazione dei carabinieri di Centro Valle Intelvi (Como), secondo la quale all’interno della Rsa si ripetevano episodi di violenza nei confronti degli anziani. Le indagini hanno permesso di ottenere riscontri anche sulla base di successive, numerose testimonianze e intercettazioni audio e video. Nei confronti di un’operatrice la Procura di Como ha contestato anche l’esercizio abusivo della professione di infermiera.