Il tesoretto da 3 milioni dei Casamonica dalle ville alle auto di lusso: scatta il sequestro definitivo – Il video

Dopo un iter processuale durato cinque anni, la Cassazione ha confermato la confisca dei beni Giuseppe e Guerrino Casamonica

Oltre tre milioni di euro di beni sono stati sequestrati questa mattina a Giuseppe Casamonica e al figlio Guerrino, detto «Pelè». Tra i beni confiscati ci sono immobili di pregio, gioielli, argenteria, un’auto di lusso e denaro. Tra le proprietà spiccano invece una sfarzosa villa in via Roccabernarda a Roma, affidata all’Azienda Pubblica Servizi Asilo Savoia, e la storica residenza di via Flavia Demetria, destinata alla Fondazione Pangea Onlus. Un’altra villa, situata a Monterosi (Viterbo), è stata assegnata al Comune per finalità sociali.

L’iter giudiziario dei beni sequestrati ai Casamonica

I sequestri sono stati effettuati dalla divisione Anticrimine della questura di Roma in seguito all’ordinanza emessa dalla sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Roma, è resa definitiva il 28 gennaio dalla pronuncia della Corte di Cassazione. La confisca era stata eseguita il 16 giugno 2020 su disposizione del Tribunale di Roma, su proposta congiunta del procuratore e del questore, in concomitanza con l’arresto di 20 affiliati al clan Casamonica. L’8 novembre 2021 il Tribunale aveva poi confermato il provvedimento con un decreto di confisca che la corte di Cassazione ha definitivamente confermato respingendo i ricorsi presentati dai Casamonica. Inoltre, entrambi sono stati condannati a pagare un’ammenda di 3 mila euro.