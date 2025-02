La Svizzera come la California: da marzo via libera alle auto a guida autonoma (ma non dappertutto)

L'auspicio del governo elvetico è semplificare il trasporto da e verso le fermate dei mezzi pubblici e agevolare la circolazione delle merci, ma le auto non verranno mai lasciate incustodite

Dal 1° marzo su alcune strade della Svizzera potranno circolare le auto a guida autonoma. La novità entra in vigore in seguito a una decisione presa da Berna lo scorso dicembre, alcuni mesi dopo la revisione del codice della strada della primavera 2023. Con il cambiamento, la Svizzera diventa il primo Paese in Europa ad accogliere le self-driving cars, ma questo non vuol dire che tutti gli automobilisti che sfrecciano sulle strade della Confederazione elvetica potranno dimenticarsi del volante. In tutto il Paese, in autostrada sarà possibile attivare il cosiddetto «pilota automatico». Al di fuori delle autostrade, la possibilità di far circolare le auto mentre queste si guidano da sole rimarrà appannaggio dei singoli cantoni.

Dove potranno circolare le auto a guida autonoma in Svizzera

Con il pilota automatico, il conducente potrà togliere le mani dal volante e non sarà più tenuto a sorvegliare costantemente traffico e mezzo, spiegano le autorità elvetiche. Ma dovrà comunque rimanere pronto a «riprendere il controllo della vettura in qualsiasi momento, qualora il sistema lo richiedesse».

Sulle strade extraurbane saranno i cantoni a esprimersi, individuando i tratti idonei alla circolazione dei veicoli in modalità automatica.

Sui tratti urbani, invece, saranno consentite le manovre di parcheggio senza l’intervento del guidatore «in appositi parcheggi debitamente segnalati».

Perché la Svizzera vuole le self driving cars

In ogni caso, tutte le auto a guida autonoma saranno monitorate da una centrale di controllo presenziata da esseri umani. Gli operatori guideranno da remoto le auto quando queste si troveranno in difficoltà, suggerendo le manovre necessarie a districarsi nel traffico. Secondo il governo svizzero, le auto a guida autonoma porteranno vantaggi al sistema dei trasporti, consentendo ai passeggeri di coprire agevolmente il cosiddetto ultimo miglio, la distanza tra la destinazione finale e la fermata di trasporto pubblico. Il governo elvetico auspica anche una gestione migliore del trasporto merci.