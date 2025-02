Basta parcheggi gratis a Milano? «Vi spiego perché fa bene a tutti»

Ieri il Comune di Milano ha annunciato che nel corso dei prossimi anni rimuoverà tutti i parcheggi gratuiti della città, tranne quelli per i residenti

Milano ha annunciato che inizierà a rimuovere tutti i parcheggi gratuiti in città, mantenendo solo quelli destinati ai residenti. Una decisione di buon senso secondo Luca Studer docente di Circolazione e sicurezza stradale al Politecnico di Milano e responsabile del laboratorio Mobilità e trasporti. L’esperto, intervistato da Alessandro Corica per l’edizione meneghina di Repubblica, spiega i vantaggi della misura.

Togliere i parcheggi gratuiti a Milano: «Fa bene ai trasporti»

Secondo quanto spiega Studer, eliminare le strisce bianche consentirà di fluidificare i trasporti di Milano. «La sosta è uno strumento per influenzare la domanda di trasporto: meno ce ne è disponibile, meno la gente viene in auto. E la totale libertà sul fronte della sosta, si incentiva l’uso dell’auto». Ma a Milano il trasporto pubblico c’è e funziona meglio che in molte altre città d’Italia. Per questo il capoluogo lombardo guada all’estero e si ispira a città che su questo aspetto sono più virtuose, come Parigi. «Lì già da anni la sosta a pagamento non solo è costosa, ma è pagata anche dai residenti, cosa che disincentiva ulteriormente dal possesso e dall’utilizzo di un’auto».

«Così riduciamo le auto in strada a Milano»

La misura è necessaria «anche perché – aggiunge Studer – il rischio dietro l’angolo e purtroppo molto spesso già oggi tollerato, è quello della sosta selvaggia, che va combattuta con decisione». Per questo, «è necessario stabilire a priori dove le persone possono parcheggiare, pagando una determinata cifra, con la consapevolezza che più questa sarà alta, più gli utenti saranno disincentivati a utilizzare mezzi privati a favore di quelli pubblici».

«Con meno auto mezzi pubblici più veloci»

Si potrebbe obiettare che chi usa l’auto lo fa per l’assenza o la poca efficienza del trasporto pubblico. Ma proprio i veicoli sono concausa dei problemi dei mezzi. Spiega Studer: «La realizzazione di corsie riservate ai mezzi pubblici è impossibile senza eliminare la sosta, perché oltre alla corsia di marcia è già presente quella per la sosta stessa. Per avere una corsia riservata ai mezzi collettivi e non impedire il transito veicolare in quella via l’unica soluzione sarebbe eliminare la sosta». Aggiunge l’esperto: «Attualmente, non potendo realizzare molte corsie riservate, il trasporto pubblico risulta lento e condizionato dal traffico veicolare, diventando così poco attrattivo per gli utenti».

«Più spazio per tutti»

Inoltre, prosegue Studer, ridurre il numero di auto in sosta consente di dedicare molto più spazio agli utenti della strada che non le usano. Ovvero il 51% dei milanesi, attualmente relegati a spartirsi una porzione molto piccola della sede stradale, mentre le auto dominano lo spazio pubblico. «La strada ha una larghezza limitata e, invece di destinare lo spazio a marciapiedi per i pedoni o piste ciclabili per le bici, lo utilizziamo per la sosta, è evidente che non si disincentiva l’uso dell’auto privata a favore di mezzi più sostenibili». È anche così che Parigi riesce ad avere trasporti efficienti e un numero di auto molto minore di quelle di Milano: circa 25 ogni cento abitanti. La media italiana è di 67.

«Vanno migliorati i trasporti per l’hinterland»

«Il 90 per cento del tempo le auto non circolano, ma restano ferme: bisogna lavorare su questo, perché se gli spazi per la sosta sono limitati, è ovvio che debba esserlo anche l’occupazione di quegli spazi da parte delle auto», commenta Studer. L’esperimento evidenzia che l’intervento deve essere accompagnato da un miglioramento delle connessioni con l’hinterland: «Tipicamente, è il pendolare colui che tiene ferma la sua auto a lungo: si tratta di un utente che a Milano non dovrebbe venire in auto, ma che è costretto a farlo dato che spesso non trova alternative decenti di mezzi pubblici per arrivare, dall’hinterland o dalle altre province, in città. Anche su questo si deve lavorare».