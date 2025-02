Ron DeSantis e il direttore dell’FBI Kash Patel non hanno smascherato il certificato di nascita di Barack Obama

Gli utenti hanno preso per veri due account X non ufficiali e gestiti da dei sostenitori

Abbiamo già affrontato le accuse infondate sul certificato di nascita di Barack Obama in un precedente fact-check. La diffusione di questa teoria del complotto è stata ulteriormente alimentata dalla falsa affermazione secondo cui il governatore della Florida, Ron DeSantis, e il nuovo direttore dell’FBI, Kash Patel, avrebbero smentito l’autenticità del documento e confermato l’illegittimità della presidenza di Obama, sostenendo che non fosse cittadino americano. Tuttavia, gli utenti che condividono questa narrazione sono stati ingannati da pubblicazioni provenienti da due account fake.

Ecco alcuni esempi di come viene condivisa la fake news:

Prove schiaccianti dimostrano che NON è MAI stato un cittadino statunitense legale. La sua presidenza? Illegale. Un burattino del WEF addestrato per infiltrarsi ai massimi livelli dell’America!

Ecco, invece, un esempio di post dove viene indicato come fonte un post X associato al direttore dell’FBI:

Non si trova alcun riscontro negli account ufficiali su X di Ron DeSantis (quello personale e quello istituzionale). In realtà, la fonte è l’account X “Ron De Santins NEWS” (@RonDeSNews), con il cognome del governatore scritto in maniera scorretta. Ecco il post del 21 febbraio 2025:

BREAKING: Obama’s fraudulent birth certificate EXPOSED!

Explosive evidence proves he was NEVER a natural-born U.S. citizen. His presidency? Illegitimate. A WEF puppet groomed to infiltrate America at the highest levels!

The deep state’s biggest lie is crumbling. The storm isn’t coming—IT’S HERE.