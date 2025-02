Le falsità sul certificato di nascita e la cittadinanza di Barack Obama

Torna a circolare una vecchia teoria del complotto ai danni dell'ex Presidente americano

In questi giorni, segnati dal dirompente ritorno dell’amministrazione repubblicana di Donald Trump, stanno tornando a circolare contenuti falsi, già smentiti in passato, contro i rappresentanti del Partito Democratico americano. Uno di questi è un’immagine che mostrerebbe il presunto falso certificato di nascita di Barack Obama, diffusa per sostenere l’illegittimità della sua elezione, negando che sia realmente un cittadino americano.

Per chi ha fretta

Barack Obama è nato nelle Hawaii ed è cittadino americano dalla nascita.

Il documento che circola online è quello originale pubblicato nel 2011, ma “sbiancato”.

Il documento era stato fornito dalle autorità delle Hawaii per smentire le accuse infondate contro Obama.

Le indagini di uno sceriffo non hanno smentito il certificato di nascita.

Analisi

L’immagine del certificato viene condivisa insieme a un’altra falsità, quella del falso passaporto e il fotomontaggio di Michelle in versione uomo (ne parliamo qui):

Il documento prova la cittadinanza americana di Obama

Il documento non è falso, è reale ed era stato pubblicato nei siti istituzionali degli Stati Uniti d’America. Risulta, infatti, consultabile negli archivi online dell’amministrazione Obama.

In alto a destra compaiono le cifre 151, 61 e 10641. Sono le stesse presenti nell’immagine diffusa in questi giorni online, senza lo sfondo verde e “sbiancata” per diffondere la narrazione. Sovrapponendo le due immagini, queste risultano identiche.

La narrazione che fosse un falso documento circola da anni ed è stata ampiamente smentita dai colleghi di Snopes. Il documento venne diffuso nel 2011 proprio per smentire le falsità rivolte contro l’ex Presidente degli Stati Uniti.

L’inutile indagine dello sceriffo Joe Arpaio

Insieme al certificato viene diffuso anche lo screenshot di un video, quello relativo alle indagini dello sceriffo di Maricopa County Joe Arpaio. Quest’ultimo, ossessionato nel dimostrare la falsità del documento diffuso dai funzionari delle Hawaii (dove è nato Obama), chiuse le indagini nel 2016. Di fatto, il certificato di nascita non è mai stato smentito.

Conclusioni

Il certificato di nascita non risulta falso, come contrariamente sostengono diversi post social. La falsa narrazione sul documento non è nuova, ma viene continuamente tirata in ballo come se fosse una nuova scoperta.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.