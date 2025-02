Terre rare, cosa c’è nell’accordo tra Ucraina e Usa che Zelensky e Trump firmeranno venerdì

L'annuncio del presidente Usa: «Vorrebbe firmare con me, e capisco che è una cosa importante, una cosa molto importante»

Venerdì 28 febbraio Volodymyr Zelensky potrebbe volare a Washington per firmare l’accordo tra Usa e Ucraina sulle terre rare. Mentre oggi è in programma una videoconferenza tra i leader europei in videoconferenza per fare il punto in vista di un cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. «Ho sentito che (Zelensky, ndr) verrà venerdì. Per me va sicuramente bene. Vorrebbe firmare con me, e capisco che è una cosa importante, una cosa molto importante», ha detto Donald Trump alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto all’Ucraina di concedere le terre rare. Per compensare i miliardi di dollari di aiuti versati dal predecessore Joe Biden.

L’accordo da firmare

Secondo un alto funzionario ucraino che martedì ha dichiarato all’Afp che Kiev era pronta a firmare, gli americani hanno «eliminato tutte le clausole che non ci andavano a genio. In particolare i 500 miliardi di dollari» che i minerali avrebbero dovuto apportare agli Stati Uniti. Secondo la stessa fonte, Washington svilupperebbe congiuntamente la ricchezza mineraria con l’Ucraina. I relativi ricavi confluirebbero in un fondo di nuova creazione che potrebbe essere «congiunto con l’Ucraina e l’America». Intanto la Russia, che ha conquistato il 20% del territorio ucraino, insiste sul fatto che cesserà le ostilità solo quando i negoziati di pace produrranno un risultato che le conviene.

I soldati europei in Ucraina

Secondo quanto comunicato da Mosca, entro la fine della settimana è previsto un nuovo incontro tra diplomatici russi e americani, dopo l’incontro del 18 febbraio in Arabia Saudita tra i ministri degli Esteri Sergej Lavrov e Marco Rubio. Nel frattempo, Regno Unito e Francia stanno lavorando a un piano per inviare una forza europea in Ucraina, una volta raggiunto un accordo di pace, per dissuadere la Russia da ulteriori attacchi. In cambio, entrambi i paesi sperano in solide garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti. Trump ha anche affermato che sono necessarie truppe di mantenimento della pace in Ucraina se si raggiunge un accordo per porre fine al conflitto.

Le garanzie di sicurezza

La fretta di Trump di imporre la fine della guerra della Russia in Ucraina e la sua svolta verso Mosca hanno alimentato i timori di concessioni di vasta portata degli Stati Uniti al presidente russo Vladimir Putin. Che potrebbero minare la sicurezza in Ucraina e in Europa. Alterando il panorama geopolitico. Non è chiaro se l’accordo, che Trump ha presentato come un rimborso per miliardi di dollari di aiuti a Kiev, contenga garanzie concrete di sicurezza degli Stati Uniti che l’Ucraina aveva cercato. O se Washington si fosse impegnata a fornire ulteriore assistenza militare. Una delle fonti a conoscenza dell’accordo ha affermato che le future spedizioni di armi sono ancora in fase di discussione tra Washington e Kiev.

I 500 miliardi

Washington ha cercato di ottenere i diritti su 500 miliardi di dollari di ricchezza naturale dell’Ucraina. Kiev ha protestato di aver ricevuto molto meno di quella cifra in aiuti dagli Stati Uniti e che l’accordo non aveva le garanzie di sicurezza di cui l’Ucraina ha bisogno. Alla domanda su cosa avrebbe ottenuto l’Ucraina in cambio dell’accordo sui minerali, Trump ha parlato dei miliardi di dollari già forniti dagli Stati Uniti «e un sacco di … equipaggiamento militare. E il diritto di continuare a combattere». Un incontro alla Casa Bianca potrebbe dare a Zelensky la possibilità di sostenere direttamente Trump. Che la scorsa settimana ha falsamente accusato Kiev di aver iniziato la guerra, per il suo caso a favore del continuo sostegno degli Stati Uniti.

Le terre rare

L’Ucraina ha depositi di 22 dei 34 minerali identificati dall’Unione Europea come critici. Tra questi rientrano materiali industriali e da costruzione, ferroleghe, metalli preziosi e non ferrosi e alcuni elementi delle terre rare. Le riserve di grafite dell’Ucraina, un componente chiave nelle batterie dei veicoli elettrici e nei reattori nucleari, rappresentano il 20% delle risorse globali.