Ora Trump fa il finto tonto sul «dittatore» a Zelensky: «Ho detto così? Non ci posso credere!» – Il video

Alla vigilia dell'arrivo a Washington del leader ucraino, il presidente Usa si rimangia l'insulto. E Starmer al suo fianco abbozza

Alla vigilia dell’arrivo a Washington di Volodymyr Zelensky, il presidente Usa Donald Trump ha provato ad abbassare i toni dello scontro scoppiato nelle ultime settimane eludendo una domanda sulle sua accuse al leader ucraino di essere «un dittatore». «Ho detto così? Non ci posso credere!», ha risposto il Tycoon a margine del bilaterale alla Casa Bianca con il premier inglese Keir Starmer. Curioso, considerato che l’insulto all'(ex) alleato – «dittatore non eletto», e pure «comico mediocre» – stava scritto nero su bianco in un post su Truth che ha avuto risonanza mondiale. Verba volant, scripta manent.

In copertina: Donald Trump faccia a faccia col presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un incontro prima delle elezioni Usa New York – 27 settembre September 2024 (Ansa/Epa/Governo ucraino)