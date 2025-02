La spiaggia di Gaza rosso sangue, Von der Leyen che spalma la crema su Trump. E c’è anche Meloni: la risposta (italiana) al video shock del presidente Usa

Il filmato, generato con l’intelligenza artificiale dall’artista italiano Andrea Gastaldon, sta circolando in queste ore sui social in risposta al video postato ieri dal presidente Usa

C’è un’altra versione della Striscia di Gaza presentata come la «Riviera del Medio Oriente». È stata riproposta in queste ore da diversi account sui social network in risposta a quella ipotizzata da Donald Trump ieri, che ha scatenato una lunga serie di critiche. Entrambi i filmati, generati dall’intelligenza artificiale, partono dal piano del presidente degli Stati Uniti per l’evacuazione forzata dei palestinesi e la trasformazione dell’enclave in una sorta di paradiso per turisti.

Il video shock rilanciato da Trump

Il primo filmato, diffuso dal gruppo pro-Israele “Nazi Hunters” e rilanciato dallo stesso Tycoon, descrive una Gaza con grattacieli, stabilimenti balneari, danzatrici del ventre, alcune perfino barbute. Un luogo di villeggiatura dove passeggiare per le strade della città o bersi un cocktail sui lettini in riva al mare.

La risposta del creator italiano

Mentre nel secondo video, pubblicato su Instagram dall’artista italiano Andrea Gastaldon il 12 febbraio scorso, all’indomani del discorso di The Donald, si vedono i capi di Stato in costume mentre si godono il mare di Gaza. Sulla spiaggia della Striscia, Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Giorgia Meloni, Kamala Harris, Elon Musk a Mark Zuckerberg, sorseggiano cocktail, si spalmano la crema solare o fanno selfie. Ma con un particolare diverso rispetto al filmato di ieri: qui le macerie della guerra non sono state rimosse per far spazio ai grattacieli, e il sangue delle vittime, oltre 45mila, hanno tinto il mare di rosso. Il filmato, dal titolo «Strip in Trip», si legge nella didascalia, è stato creato con Grok, l’Ai lanciata da Musk.