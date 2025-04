Tancredi Antoniozzi arrestato (di nuovo), il figlio del deputato FdI e le rapine di Rolex: stavolta finisce in carcere

Il 22enne era già stato fermato dai carabinieri in passato, dopo aver aggredito i militari che lo avevano fermato a un posto di blocco. Tre anni fa era stato anche indagato per rissa a Cortina d'Ampezzo. Stavolta però è finito in cella

È accusato di diverse rapine di Rolex a Roma Nord Tancredi Antoniozzi, figlio del parlamantare di Fratelli d’Italia Alfredo Antoniozzi. Il 22enne assieme a un ragazzo di 28 anni, David Cesarini è stato arrestato e portato in carcere nei giorni scorsi dalla polizia. Altri due ragazzi sono indagati a piede libero. SI tratta di Manuel Fiorani, 24 anni, e Michael Giuliano, 25 anni.

Le rapine dei Rolex a Roma Nord

Secondo gli inquirenti, Tancredi Antoniozzi sarebbe il capo della banda che rubava gli orologi di lusso. Spesso la banda avrebbe anche usato il cosiddetto «cavallo di ritorno», cioè la richiesta di riscatto a chi veniva rapinato. Antoniozzi era già stato fermato in passato dai carabinieri, perché aveva aggredito e insultato i militari dopo esser stato fermato a un posto di blocco. Tre anni fa era stato anche indagato per rissa a Cortina d’Ampezzo.

La confessione di Fiorani

Le indagini sono partite a dicembre 2024. Gli agenti del commissariato di Ponte Milvio erano intervenuti per un tentativo di irruzione in un appartamento. Si trattava della casa di Fioriani, che in quell’occasione ha deciso di confessare. Il ragazzo ha rivelato ai poliziotti di essere stato complice con Antoniozzi di almeno due rapine pochi giorni prima. I due si erano conosciuti in palestra alcuni mesi prima. A Fiorani, Antoniozzi aveva chiesto di fare alcune consegne di cocaina per suo conto. Poi sarebbero passati alla rapine insieme.

Le minacce di Antoniozzi

Fiorani avrebbe poi raccontato agli agenti che Antoniozzi lo avrebbe minacciato. Il figlio del parlamentare avrebbe più volte atteggiamenti aggressivi con Fiorani. Al punto da minacciarlo anche di uccidere sua madre se avesse deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine.