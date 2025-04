Il motorino di Alessandro Giuli vandalizzato. Lo sfogo del ministro: «È la terza volta. Mai successo prima che entrassi nel governo»

Il ministro denuncia sui social una situazione diventata insostenibile da quando è titolare della Cultura. Preso di mira ancora una volta lo scooter della moglie

«Non era mai accaduto prima, ma da quando, 7 mesi fa, sono diventato ministro è la terza volta che avviene, sotto la mia abitazione: atti vandalici sul motorino di mia moglie, gomme dell’auto sgonfiate, furto del casco e gesti intimidatori come la busta del ghiaccio per contusioni al posto del casco rubato. Ho avvisato le autorità competenti confidando che questi attacchi cessino». È questo lo sfogo del ministro alla Cultura Alessandro Giuli affidato a un post su X nel quale pubblica la foto del motorino vandalizzato. Al mezzo manca la parte anteriore del muso, lasciando scoperti cavi elettrici e altre parti interne dello scooter. Una situazione che, evidenzia il ministro, non si era mia verificata prima che diventasse lui il titolare alla Cultura, sostituendo Gennaro Sangiuliano.

La solidarietà al ministro Giuli

Gli atti vandalici al ministro e alla sua famiglia hanno suscitato reazioni di solidarietà dai parlamentari nella commissione coltura. In particolare quelli del Movimento 5 Stelle. «Solidarietà al ministro Alessandro Giuli per gli atti vandalici subiti. Il dissenso può essere politico, ma il rispetto per la sfera personale è imprescindibile. Ci auguriamo che gli episodi che ha denunciato non si ripetano più e che su di essi possa farsi piena luce nel più breve tempo possibile», hanno scritto in una nota.