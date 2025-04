Ligabue: «Volevo smettere con la musica per la mia timidezza»

A partire dal 18 aprile il disco "Buon Compleanno Elvis" uscirà in una nuova edizione in chiave acustica.

Ligabue a fine mese celebrerà gli ottant’anni della Resistenza con un evento a Roma. Mentre il suo album Buon compleanno Elivs compie trent’anni. E a partire dal 18 aprile il disco uscirà in una nuova edizione in chiave acustica. Oggi con il Fatto Quotidiano ricorda che «ero reduce da un disco non fortunato commercialmente e mi giocavo tutto, ma non avvertii quel peso. È anche il disco di Certe notti. Un azzardo come singolo, perché poteva sembrare troppo “lenta”. La scrissi in un pomeriggio, pensando alle notti solitarie con la mia Opel Kadett sgangherata. Il paradosso è che, dopo quel brano lì, non ho più potuto viverle».

Voleva smettere

Perché, spiega ad Andrea Scanzi, «ho molto bisogno dei miei spazi, devo sapere di poter stare anche da solo. È una cosa che va di pari passo con la timidezza, ma è proprio la timidezza che fa di me anzitutto un osservatore». Dopo quel successo voleva smettere: «Mi cambiò la vita. Non avevo più privacy e ne soffrii, così pensai di chiuderla lì. Ne uscii quattro anni dopo con Miss mondo, che andava nella direzione opposta a quella che molti si aspettavano». Dice anche che «ci sono ancora tante canzoni da scrivere, ma è sempre più difficile entrare nell’ambito prettamente politico. Ho speso due anni a scrivere un disco (Made in Italy, nda) su un operaio di 52 anni che veniva licenziato e, per garantire un futuro ai figli, andava a fare il cameriere a Francoforte. Ci ho fatto anche un film: è stato l’album che è arrivato meno tra i miei, e con la realtà devi fare i conti».