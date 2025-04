Davide Lacerenza e la nuova vita a base di centrifughe. La fidanzata Clotilde: «Bello spavento, non fa più uso di niente» – Il video

La ragazza del titolare della Gintoneria è stata intercettata da un'inviata del programma Lo Stato della Cose

Oggi la trasmissione Lo Stato delle Cose, condotta da Massimo Giletti, e in onda in prima serata su Rai3, torna sul caso Gintoneria di Milano e Davide Lacerenza, ai domiciliari, per un presunto giro di droga e prostituzione nel suo locale. L’inviata ha intercettato la fidanzata dell’uomo, Clotilde, che racconta il giorno in cui si è sentito male ed è andato in ospedale e ora le sue nuove abitudini. «Era un’ischemia transitoria, però lo spavento gli è servito per condurre una vita sana. Non beve più, non fa più uso di niente», racconta la ragazza.

Il malore di Lacerenza

Clotilde ricorda ancora il giorno in cui lo hanno ricoverato. «Si sentiva male, aveva dolore al braccio sinistro», spiega. «Si è spaventato – racconta – mi ha fatto chiamare l’ambulanza. Dopo un sacco di accertamenti ed esami l’hanno ricoverato, è stato comunque chiuso dentro, lo stress…».