Playstation 5 più cara del 25%, la mossa di Sony dopo i dazi di Trump: quanto può costare in Italia

Parla di «decisione difficile» la Sony, ma inevitabile in un «contesto economico complesso»

Sony ha annunciato un aumento del 25% del prezzo raccomandato al pubblico della PlayStation 5. L’aumento suggerito da oggi 14 aprile riguarda praticamente l’intero mercato globale, Europa compresa. Ai rivenditori resta la possibilità di proporre prezzi inferiori in caso di promozioni o campagne con sconti. Dalla casa madre giapponese l’indicazione è ormai chiara, soprattutto dopo l’incertezza commerciale in crescita dall’introduzione dei dazi di Donald Trump. Il prezzo della Playstation 5 in Europa sale quindi ad almeno 500 euro.

Nel comunicato ufficiale, l’azienda giapponese ha descritto questa come una «decisione difficile», motivata da un «contesto economico complesso». Il riferimento, seppur implicito, sembra collegarsi alle recenti politiche commerciali statunitensi, che hanno introdotto dazi su numerosi prodotti provenienti dall’estero, inclusi quelli giapponesi. Sebbene i dazi più onerosi siano stati sospesi per 90 giorni, l’incertezza generata ha avuto effetti su vari settori, compreso quello videoludico. Ad esempio, Nintendo ha rimandato l’apertura dei preordini della console Switch 2 negli Stati Uniti. Al momento, Sony non ha previsto aumenti di prezzo per la PlayStation 5 sul mercato statunitense, ma secondo Bloomberg un cambiamento in tal senso resta possibile.