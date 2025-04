L’inesistente post X di Guido Crosetto sul reato di «concorso esterno per associazione mafiosa»

Un vecchio account "parodia" ha tratto in inganno molti

Circola lo screenshot di un post su X attribuito al Ministro della Difesa Guido Crosetto, in cui affermerebbe che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa «non esiste» e che sarebbe stato introdotto dai giudici per ricattare Cosentino o Dell’Utri. In realtà, si tratta di un vecchio post pubblicato da un account che non gli appartiene.

Per chi ha fretta

Lo screenshot riporta in alto la scritta “Tweet” che indica una datazione precedente al cambio nome da Twitter a X.

Il post risulta pubblicato dall’account @GuidoCrosett, che non corrisponde a quello del Ministro.

L’account originale è @GuidoCrosetto, con la “o” finale.

L’account senza la “o” finale era un account “parodia”.

Analisi

Nel presunto post X leggiamo:

Il reato di concorso esterno per associazione mafiosa di per se non esiste. Fu introdotta dai giudici per ricattare persone per bene come Cosentino o Dell’Utri entrambi INNOCENTI! Ora provano a colpire i figli dei padri, che vergogna. Solidarietà per #LaRussa

Viene condiviso, inoltre, lo screenshot di un post X del 15 aprile 2025 dell’utente @SabinaCusin:

Un vecchio “account parodia”

In alto è presente la scritta “Tweet”, a indicare che si tratta di un vecchio screenshot prima del cambio nome da Twitter a X.

Su X, qualcuno domanda se si tratti di un account parodia, ottenendo risposta negativa dall’autrice del post.

L’account in questione è infatti un profilo parodia. Quello ufficiale del Ministro è @GuidoCrosetto, mentre nello screenshot si legge chiaramente @GuidoCrosett senza la “o” finale. Inoltre, dopo il cognome compaiono tre puntini di sospensione, segno che il nickname completo era più lungo: “Guido Crosetto Ministro della Difesa parody”.

Di seguito, un esempio di un post del 2023 salvato su Archive:

Conclusioni

Il post non è stato pubblicato dal vero Ministro Guido Crosetto. Si tratta di uno screenshot datato, proveniente da un account parodia ormai chiuso da tempo.

