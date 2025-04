Dentro i negoziati sul nucleare Iran-Usa, fuori passa Salvini con le buste della spesa. Il fuoriprogramma: cos’è successo – Il video

Il vicepremier si era concesso un salto al supermercato di sabato mattina, sicuro di passare più o meno inosservato. Ma quando è passato davanti all'ambasciata dell'Oman, si è ritrovato davanti a un muro di cronisti

Polo a mezze maniche del battaglione San Marco, pantaloncini comodi ben accompagnati dalle miti temperature romane e via a fare la spesa. Questo era il programma di un tranquillo sabato mattina prima di Pasqua per Matteo Salvini. Ma al leader della Lega forse non era venuto in mente che il supermercato che aveva scelto era sulla strada dell’ambasciata dell’Oman a Roma. Proprio quella in cui si stavano tenendo i colloqui sul nucleare di Teheran tra Stati Uniti e Iran. Il vicepremier ha provato a svincolarsi dai giornalisti, camminando in solitaria a bordo marciapiede con la testa bassa. Niente da fare, non poteva non essere riconosciuto.

Salvini e l’intervista con le buste della spesa

Inevitabile per il vicepremier incappare così nel fuoco di fila delle domande dei giornalisti, increduli davanti all’occasione di rompere la noia della lunghissima attesa fuori dal cancello della sede diplomatica. E hai voglia il lealista a implorare di essere lasciato in pace: «Non sono in tenuta da intervista… non c’entro niente con i negoziati». L’occasione anzi era fin troppo ghiotta per i cronisti. A quel punto almeno la domanda sulla trattativa gli ha dato anche l’assist per una dichiarazione di giornata, mentre chi gliela faceva rischiava di essere stirato dalle auto di passaggio: «Mi auguro che vada tutto bene e che il nucleare si usi per scaldare scuole, ospedali e case, non ad armare nessuno». E via, con le buste della spesa in vista del pranzo.

Video: Ansa / Nicolò Morocutti