Simone Baldelli, ex deputato di FI, imita il sindaco Gualtieri tra i cantieri di Roma: «Finalmente qualcuno ha il coraggio di affrontare “l’Ecomostro” in modo green…» – Il video

L’ex parlamentare, noto per le sue imitazioni, si è cimentato in quella del primo cittadino della Capitale. In pochi giorni i suoi filmati, pubblicati su TikTok e Instagram, hanno superato le 100mila visualizzazioni

Armato di caschetto e pettorina fluorescente, Simone Baldelli – ex parlamentare di Forza Italia e imitatore di una lunga schiera di personaggi nel mondo politico – deride su TikTok e Instagram il sindaco (social) di Roma Roberto Gualtieri e il suo, ormai virale, tour tra i cantieri aperti della Capitale. Dopo i primi video che in pochi giorni hanno superato le 100 mila visualizzazioni, nel giorno di Pasqua l’ex deputato FI lancia un nuovo grande progetto nei panni del primo cittadino di Roma. «Eccoci qui alla fine dei fori imperiali – dice -, siamo nel pieno centro storico di Roma Capitale e siamo qui di fronte a questo eco-mostro che è qui alle mie spalle, vedete, guardatelo. Ecco – prosegue -, è un’eredità delle vecchie giunte, è qui da anni completamente abbandonato, non è abitato, non ha porte, non ha finestre, nessuno ha mai voluto riqualificare quest’area, ma ci penseremo noi con un grande progetto di intervento che prevede da un lato l’abbattimento di questa struttura e finalmente la costruzione di una bellissima piazza con materiali riciclati, dove ci saranno delle bellissime fontanelle zampillanti, molto instagrammabili, una pista ciclabile, un grande progetto eco-sostenibile, eco-solidale e molto, molto green, come solo noi siamo capaci di fare», conclude. Nei filmati pubblicati nei giorni scorsi, divenuti veri e propri “tormentoni”, il Baldelli-Gualtieri si vanta, tra le altre cose, di aver asfaltato i sanpietrini vicino alla piramide Cestia e di aver bloccato il traffico della zona con una maratonina. Simone Baldelli, è stato deputato di lungo corso, giornalista, vignettista, cantautore e imitatore di politici, tra cui Sandro Bondi, Giulio Tremonti, Laura Boldrini, Roberto Fico e Giuseppe Conte.