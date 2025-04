Beccato il «ladro gattonatore»: così pensava di beffare gli allarmi dei ristoranti che derubava – Il video

La tecnica ha permesso al 47enne di Verona di mettere a segno diversi colpi nel 2024. Finché la polizia non è riuscito a individuarlo. Visto che nei locali c'erano le telecamere, che lui pensava di eludere strisciano fino alla cassa

Si è bruscamente interrotta la carriera di quello che ormai era noto alla polizia di Verona come il «ladro gattonatore». Quel suo modo di muoversi all’interno dei locali prima di mettere a segno un colpo era diventato un suo marchio di fabbrica. Il 47enne di Verona era convinto che bastava arrivare a quattro zampe strisciando sul pavimento verso la cassa per beffare i sistemi di allarme.

La tecnica del «ladro gattonatore» per derubare i ristoranti

Il ladro gattonatore però non aveva considerato che nei locali spesso e volentieri ci sono anche le telecamere. E proprio grazie a queste è stato arrestato. Ed è possibile apprezzare la sua tecnica. I furti di cui è sospettato sarebbe stati messi a segno tra il febbraio e l’agosto 2024, sempre di notte. Prendeva di mira bar, osterie e ristoranti in centro a Verona. Il 47enne entrava nei locali scassinando gli ingressi, con gli strumenti che portava nello zaino. Una volta dentro, a carponi arrivava alla cassa e portava via tutto quello che poteva.