La tecnica della borsetta per non pagare il conto al ristorante, il caso dei tre scrocconi a Bari e la cena da 400 euro a base di pesce

Sembravano clienti come altri, ordinavano scampi e ostriche in uno dei ristoranti più rinomati della città. Finché non sono spariti davanti ai camerieri increduli

In tre hanno passato una serata al ristorante a base di crudo di mare, tra scampi e ostriche, senza badare alla colonna destra del menu. Al ristorante Cortigiano a Bari, tra i più rinomati della città, si sono presentati due uomini e una donna che non sembravano preoccupati del conto che lievitava man mano che i piatti a base di pesce arrivavano al tavolo. Il motivo era fin troppo semplice: i tre non avevano nessuna intenzione di pagare, così sono riusciti a scroccare una cena di lusso da quasi 400 euro e scappare con la cosiddetta «tecnica della borsetta».

Come funziona la tecnica della borsetta

I tre scrocconi avrebbero cenato con tutta calma, sembravano clienti come tanti. Per quanto certo fossero di maglia larghissima nelle ordinazioni. A un certo punto, si sono alzati con grande tranquillità, uno dopo l’altro. La scusa era andare a fumare una sigaretta all’esterno. Sul tavolo era rimasta solo la borsetta della donna. Per i camerieri era il segnale che i tre sarebbero tornati per forza al tavolo, almeno per recuperare la borsa. L’attesa però si è rivelata vana: quei tre non sono mai più tornati.

L’allarme tra i ristoratori

Come racconta il Corriere del Mezzogiorno, la tecnica della borsetta sarebbe ormai ben collaudata. Con varie declinazioni. Gli scrocconi lasciano un oggetto personale sul tavolo, così che il personale sia rassicurato. Intanto passa tempo prezioso per scappare più lontano possibile. Naturalmente senza pagare il conto. Nelle ultime ore è partito il passaparola nelle chat dei ristoratori baresi, allarmati anche in vista dei giorni festivi, quando clienti e turisti affolleranno i loro locali.

La denuncia congelata

La titolare del ristorante Cortigiano per ora non vuole denunciare. Al sito Quinto Potere di Antonio Loconte, la ristoratrice confida ancora che i tre scrocconi si facciano vivi per saldare il conto. Loro sono comunque immortalati nei video delle telecamere di sicurezza. Difficile quindi sfuggire a lungo. E se non dovessero presentarsi al ristorante, partirà la denuncia.

ID 194378666 | Ostriche © Pier Paolo Todaro | Dreamstime.com