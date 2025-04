Un 80enne spara nel parcheggio di un centro commerciale, panico tra i clienti. Giallo sull’agguato a due imprenditori

L'uomo avrebbe avuto come obiettivo due imprenditori, rimasti feriti. Uno dei due è stato operato all'ospedale di Caserta

Un uomo di 80 anni ha iniziato a sparare contro due uomini in mezzo alla folla in un parcheggio di un centro commerciale di Alife, nel Casertano. Si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato, per quanto gli inquirenti non abbiano ancora chiari i motivi dietro al gesto dell’anziano. Tra i clienti e i dipendenti del centro commerciale si è scatenato il panico. Diversi sono scappati all’esterno, mentre altri hanno cercato rifugio nei negozi.

I due uomini colpiti dall’anziano con una pistola calibro 7,65 sarebbero due imprenditori. Uno ha provato a disarmare l’anziano, buttandolo per terra e sbattendo la testa. Tutti e tre sono stati portati all’ospedale di Piedimonte, ma uno dei due feriti dall’anziano è stato trasferito all’ospedale di Caserta e operato. Nessuno è in pericolo di vita.