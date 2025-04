Maria Vittoria Ienca muore schiacciata dal letto contenitore, tragedia ad Alassio: città in lutto per la scomparsa dell’ex consigliera

Il cordoglio del sindaco sui social: «Figura stimata e benvoluta da tutti»

È morta all’improvviso, Maria Vittoria Ienca, per tutti «Chicca», ex consigliera comunale con delega alla Cultura di Alassio, in provincia di Savona. Ienca aveva 62 anni ed era un volto noto in città, sia per la sua attività commerciale – era titolare di Pietro Briozzo Arredamenti, uno storico negozio del centro – sia per i suoi trascorsi nella politica locale. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe morta in un tragico incidente domestico. Il marito, infatti, l’avrebbe trovata incastrata sotto la parte mobile di un letto contenitore, le cui aste di sostegno di sarebbero rotte.

L’arrivo dei soccorsi

L’allarme è scattato alle 4:20 di oggi, martedì 22 aprile. A chiamare i soccorsi è stato proprio il marito di Ienca, ma quando il personale del 118 è arrivato sul posto e ha provato a rianimarla era già troppo tardi. Sull’episodio indagano comunque le forze dell’ordine, che stanno cercando di accertare l’esatta dinamica dei fatti. Ienca lascia il marito, due figlie e il fratello Massimo, segretario generale della Sampdoria.

Il cordoglio del sindaco e di tutta la città

Non appena si è diffusa la notizia, sui social sono comparsi numerosi post di cordoglio per la morte di Maria Vittoria Ienca. «A nome di tutta l’amministrazione comunale, esprimiamo profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Maria Vittoria “Chicca” Ienca», si legge in una nota del sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e dell’assessora al Commercio, Franca Giannotta. «Figura stimata e benvoluta, il suo ricordo rimarrà sempre vivo in tutti noi. Ai suoi familiari e alle persone a lei care giungano le nostre più sentite condoglianze».