«Capisco Turetta, ti ammazzo», 23enne minaccia l’ex fidanzata: arrestato per stalking

Il ragazzo ha già precedente per maltrattamenti verso la madre e il fratello

«Io comprendo perché tanti ragazzi, come Filippo Turetta, arrivano a compiere certe azioni». È questo uno dei messaggi inquietanti che un ragazzo di 23 anni ha inviato all’ex fidanzata nei giorni successivi alla fine della loro breve relazione. Solo una delle centinaia di altre minacce che il giovane le ha rivolto e che ha portato i carabinieri della provincia di Varese ad arrestarlo per stalking. La relazione, iniziata a febbraio, si era chiusa il 16 aprile con una lite. Ma da quel momento, secondo la denuncia della ventenne, per lei è cominciato un vero incubo: messaggi continui, minacce dirette come «oggi non ne esci viva» e «sia chiaro, tu muori, magari tra vent’anni ma ti ammazzo», fino a inquietanti paragoni con l’atroce femminicidio di Giulia Cecchettin. In uno dei messaggi, fa sapere La Prealpina, il 23enne specificava: «Non giustifico il gesto in sé, ma comprendo e giustifico con tutta la mia forza il motivo».

«Arrestatemi, almeno ho vitto e alloggio»

Senza una casa né un lavoro stabile, già noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti nei confronti della madre e del fratello, il giovane ha toccato un nuovo punto di rottura sabato scorso. Prima ha dato in escandescenze al pronto soccorso di Busto Arsizio, poi ha chiamato lui stesso i carabinieri, chiedendo di essere arrestato: «In carcere almeno ho vitto e alloggio, fuori nessuno mi aiuta». Quasi fosse una richiesta d’aiuto, ma con toni e contenuti tutt’altro che concilianti. Non si è fermato neppure lì: ha avvertito i militari della sua intenzione di recarsi a casa della ragazza per ucciderla. Ora il ragazzo si trova in custodia in attesa dell’interrogatorio di convalida che avrà luogo domani 23 aprile davanti al gip Milton D’Ambra. Sarà difeso dall’avvocato Samuele Genoni.