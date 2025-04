La Puglia piange Donato Metallo, consigliere regionale del Partito Democratico

Uno dei volti più giovani del consiglio regionale, se ne è andato a 44 anni dopo un male incurabile

Il consigliere regionale pugliese del Partito Democratico Donato Metallo, che da tempo lottava contro un male incurabile, è morto oggi a 44 anni. È stato sindaco del comune di Racale, in provincia di Lecce, dal 2012 al 2020. Alle regionali di cinque anni fa aveva ottenuto 16.830 voti, risultando il primo degli eletti a

Lecce nelle liste del Partito Democratico.

«Ci ha lasciato ma non ci lascerà mai il suo sorriso e la lotta per i diritti dei più deboli»

«Donato ci ha lasciato ma non ci lascerà mai il suo sorriso e la voglia di lottare per i diritti dei più deboli. Quel sorris contagioso – scrive il segretario pugliese dem Domenico De Santis – che illuminava il suo volto mi ha colpito fin da quando l’ho conosciuto nel 2012 durante la sua prima campagna elettorale da candidato sindaco. Siamo coetanei, spesso ci capitava di scambiarci consigli e considerazioni sui nostri

rispettivi percorsi». «Appena eletto segretario regionale del Pd, mi chiamò e mi chiese – aggiunge – di provare a realizzare ‘un azzardo’ riportando la festa regionale de l’Unità in Puglia. Ci mettemmo subito al lavoro e realizzammo la prima festa regionale a Racale dopo tanti anni. E’ stata un successo, come

tutte le idee che gli venivano d’impulso». «Spero che i suoi pensieri, la sua ribellione per le ingiustizie, la battaglia per difendere i diritti dei più deboli possano – conclude De Santis – continuare a guidarci e a

motivarci a fare del nostro meglio su questa terra».

(Foto Fb Donato Metallo)