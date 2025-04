Il falso video del sindaco ucraino che chiede scusa a Putin

L'intervento originale non era affatto rivolto all'invasore russo, ma al presidente Zelensky

Circola un video dove un sindaco ucraino si rivolgerebbe a Vladimir Putin chiedendogli perdono. Secondo la narrazione, affermerebbe che gli Stati Uniti e la NATO starebbero manipolando gli ucraini contro di lui e la Russia. In realtà, il video originale risale al 2022 e privo della fantomatica narrazione filorussa.

Per chi ha fretta

Il video originale risale al 2022.

Il sindaco ucraino non si rivolge a Vladimir Putin.

La clip era un messaggio con una richiesta di aiuto a Zelensky.

Analisi

Il reel viene condiviso con la seguente descrizione:

Quest’è bellissima. Un sindaco ucraino chiede scusa a Putin dicendo che gli ucraini sono stati manipolati da USA e NATO. Sicuramente la feccia dirà che è pagato dai russi

Il video del 2022

In alto a sinistra del video è presente una scritta e un logo che corrispondono al media ucraino Suspilne (ne abbiamo parlato qui e qui). L’originale risulta pubblicato nel 2022 dal canale Youtube del media ucraino.

In realtà, l’intervento non è indirizzato a Putin e non chiede perdono a quest’ultimo. La narrazione proposta dalla voce in lingua francese non coincide affatto con quella del video originale.

L’appello a Zelensky

Il titolo del video Youtube parla chiaro: «”Stanno cercando di rimuovermi dalla gestione della città”, ha lanciato un appello Atroshenko al presidente dell’Ucraina». Infatti, l’allora sindaco di Černihiv contestava il tentativo dei suoi stessi connazionali di rimuoverlo dall’incarico dopo aver resistito all’invasione russa: «Oggi stanno cercando di rimuovermi dall’amministrazione della città e di mettersi al comando nominando un’amministrazione militare a Černihiv. Abbiamo resistito e non abbiamo permesso al nemico di entrare nell’Ucraina centrale. Ma oggi, invece di resistere agli attacchi del nemico, la città deve subire gli attacchi dei vostri subordinati. E questo in un momento in cui la guerra è in corso».

Conclusioni

Il video non mostra affatto un sindaco ucraino che si rivolge a Vladimir Putin, ma al presidente ucraino Zelensky per ricevere “protezione”.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.