Pestato in strada per aver urtato un ragazzo, la morte assurda di un 19enne tunisino

Picchiato, gettato a terra, forse colpito con un motorino e lasciato agonizzante da due ragazzi che conosceva di vista. Il giovane è poi morto all'ospedale Maggiore di Bologna

Lo avevano soccorso d’urgenza dopo un malore, che i sanitari avevano attribuito a un «pesante abuso di alcolici». Due ore dopo, il 19enne di origine tunisina è morto per arresto cardiocircolatorio all’ospedale Maggiore di Bologna, un decesso che gli inquirenti avevano fin da subito etichettato come «sospetta». Lo scenario che poi è emerso dalle indagini si è rivelato completamente diverso: il giovane sarebbe stato picchiato e buttato a terra da due ragazzi poco più grandi di lui. Cadendo ha battuto la testa contro un muretto ed è stato lasciato moribondo per strada, dopo essere stato forse colpito con un motorino. La sua «colpa»: aver urtato fortuitamente uno dei due ragazzi mentre camminava per strada.

Il racconto della fidanzata e la posizione degli inquirenti

La versione, ora al vaglio degli inquirenti, è stata fornita dalla fidanzata della vittima, che avrebbe assistito a tutta la scena. Il 19enne era stato soccorso intorno alle 22 fra via Buozzi e via Colombi, poco lontano dalla sua abitazione. La prima versione, quella di una caduta a seguito di un «abuso di alcolici», non aveva mai convinto fino in fondo gli investigatori, che ora hanno aperto un indagine per omicidio preterintenzionale. Secondo il racconto della ragazza, la giovane vittima avrebbe conosciuto di vista i due ragazzi che lo hanno aggredito, un italiano e un altro di origine straniera. Poi, circa due ore dopo l’aggressione, il decesso. Le forze dell’ordine stanno tentando di rintracciare i due ragazzi.